إضاءة ميدان الشارقة لسباقات الهجن

الشارقة (الاتحاد)

أنهى مجلس الشارقة الرياضي أعمال الإضاءة بميدان نادي الشارقة لسباقات الهجن على امتداد 3 كيلو مترات، بتنفيذ وإشراف هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة، وشملت 80 عموداً بطول 12 متراً، لكل منهما و80 قاعدة و80 كشاف إنارة بقوة 120 واط، وذلك في إطار تحسين وتطوير الخدمات والمرافق في النادي، بما يتواكب مع الدعم اللامحدود للرياضة بـ «الإمارة الباسمة».

وقال عيسى هلال الحزامي رئيس مجلس الشارقة الرياضي: حريصون على تطوير كل ما يتعلق برياضات الهجن، والتي تمثل قيمة كبيرة في الإمارة، تنفيذاً لرؤى وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، ومتابعة سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي.

وأضاف: يولى المجلس اهتماماً كبيراً بالنادي وتحقيق متطلباته، من خلال التنسيق المباشر عبر قسم متابعة المنشآت الرياضية بإدارة الخدمات المساندة، من أجل زيادة الفرص التحسينية بالنادي، وتجويد الخدمات، ورفع كفاءة المرافق المختلفة، بما يخدم هذه الرياضة التي تمثل تراثاً عريقاً وفخراً كبيراً وامتداداً للحفاظ على التقاليد الموروثة من جيل لآخر، حيث تعد سباقات الهجن من الرياضات التي تدل على التاريخ الأصيل ويولي المجلس اهتمامه بمتطلبات النادي للحفاظ على ثقافة سباقات الهجن، والعمل على أن يكون على أعلى المستويات لمقابلة الأنشطة التي يقوم بها خدمة لمرتاديه، ومن أجل بيئة رياضية محفزة، وتعزيز مكانة «الإمارة الباسمة» في هذه الرياضة محلياً وخارجياً، وتوفير جميع الإمكانيات اللازمة التي تعبر عن الاهتمام بالرياضة والدعم اللا محدود الذي يتوفر لها.

ومن جانبه، تقدم مطر علي بن هويدن رئيس مجلس إدارة النادي بالشكر إلى مجلس الشارقة الرياضي برئاسة عيسى هلال على الاهتمام والمتابعة المستمرة للنادي وتوفير متطلباته، مما يسهم في الارتقاء بالأنشطة الذي يقوم به، وينعكس على العمل الدؤوب للتطوير المستمر وتعزيز ثقافة سباقات الهجن والارتقاء بمستواه.

وأشار إلى حرص مجلس الشارقة الرياضي الدائم على أن تكون أنديته على أعلى درجة من التميز في مرافقها وخدماتها والبنى التحتية، وتوفير كل المتطلبات حيث يمثل اكتمال العمل بميدان النادي نقلة كبيرة تنعكس في تحقيق الأهداف المنشودة والعمل المشترك في تطور الرياضة في الإمارة عموماً ورياضة الهجن بشكل خاص.