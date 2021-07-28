شركاء التنمية

تقدير إماراتي لكل مساهم في البناء، ولكل مشارك في مسيرة نهضتها، وكل داعم لجهودها التنموية، ولجميع من تشربوا قيمها ومبادئها الإنسانية، من عطاء وتضحية، كأبطال خط الدفاع الأول الذين أظهروا روحاً عالية من المسؤولية في مواجهة تداعيات جائحة كورونا، الأمر الذي ساعد في تميز تجربة الدولة عالمياً، وضمان صحة وسلامة أفراد المجتمع.

توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، بمنح الإقامة الذهبية للأطباء المقيمين بالدولة، تأتي ضمن سلسلة مبادرات للقيادة الرشيدة التي استهدفت تكريم خط الدفاع الأول وأسرهم، وترجمة لتوجهات الدولة في استقطاب أصحاب المواهب التخصصية والباحثين والأطباء والعلماء والمخترعين والمبدعين، إضافة إلى تعزيز جودة الخدمات وتحفيز التنمية.

ولأن الإمارات في صدارة قائمة أفضل الدول العالمية للعيش والعمل، فإنها شكلت على مدى عقود حاضنة لقصص نجاح حققها كثير من المقيمين ومشاريعهم في أسواق المال الدولية، وقاعدة لانطلاق العديد من الشركات الصغرى ورجال الأعمال وأصحاب الأفكار نحو العالمية، كونها مركزاً اقتصادياً واستثمارياً يوفر عناصر هذا النجاح، من بنية تحتية وانفتاح عالمي وتشريعات متطورة وبيئة استثمارية آمنة، إضافة إلى رؤية استثنائية بإشراك الجميع في مسيرتها التنموية نحو المئوية.

"الاتحاد"