اتحاد الكرة يستعرض ترتيبات معسكر «الأبيض» في صربيا

دبي (الاتحاد)

عقد مجلس إدارة اتحاد كرة القدم اجتماعه التاسع عشر، عبر تقنية الاتصال المرئي، برئاسة الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس الاتحاد، وبمشاركة الأعضاء والأمين العام للاتحاد.

وأكد الشيخ راشد بن حميد النعيمي في كلمته الافتتاحية أن اتحاد الكرة سيواصل العمل من أجل تنفيذ استراتيجيته ورؤية 2038، بالتعاون مع الأندية وبقية القطاعات والمؤسسات الرياضية، مشيراً إلى أن الجهود الكبيرة التي تبذلها الإدارات واللجان تستحق التقدير، مؤكداً على أهمية مواصلة التعاون بين جميع الأطراف.

وثمن الشيخ راشد بن حميد النعيمي الدور الكبير الذي تلعبه الجهات المختصة في الدولة التي صاغت بروتوكولا احترازيا مميزا ودقيقا وواقعيا، من أجل سلامة المجتمع، وهذا النجاح ساعد اتحاد الكرة على تنظيم العديد من البطولات المحلية والخارجية واستضافة معسكرات منتخبات عربية وأجنبية، بسبب نجاعة البروتوكول ووجود البنى التحتية المتينة المناسبة.

وأشاد رئيس الاتحاد بعمل رابطة المحترفين وجهودها المميزة في إنجاح المسابقات، مشيراً إلى أن جودة عملها تنعكس على الكرة الإماراتية، مؤكداً أن الرابطة والإدارات المعنية باتحاد الكرة أثبتوا قدرتهم الكبيرة في مواجهة التحديات، ونجحوا بامتياز في الموسم الماضي، وننتظر منهم المزيد في الموسم الجديد.

وأضاف أن الكرة الإماراتية مقبلة على تحديات كبيرة، أبرزها مشاركة المنتخب الوطني في التصفيات النهائية المؤهلة إلى كأس العالم 2022، مشيراً إلى أن اتحاد الكرة يوفر كل أسباب النجاح للمنتخب وبقية المنتخبات، مثمناً العمل الكبير التي تقوم به لجنة المنتخبات.

وأكد أن اتحاد الكرة يولي أهمية قصوى لسلك التحكيم لأنه العنصر الأساسي في نجاح المسابقات المحلية، وأشاد بعمل لجنة الحكام التي تعمل بشكل متواصل من أجل إعداد قضاة الملاعب للموسم الجديد.

وناقش الاجتماع البنود المدرجة على جدول الأعمال الذي تضمن تقارير وتوصيات مختلف اللجان الدائمة، منها المنتخبات الوطنية والشؤون الفنية والمسابقات والاستراتيجية والاستثمار والكرة الشاطئية والنسائية وموضوعات الأمانة العامة، وكذلك اعتماد محضر اجتماع مجلس الإدارة الــ 18 الذي عُقد 30 مايو الماضي.

واطلع مجلس الإدارة على آخر التحضيرات الخاصة بمعسكر منتخبنا الوطني الأول المقرر في صربيا من 6 إلى 13 أغسطس استعداداً لمباريات الدور النهائي من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022، والتي ستنطلق ابتداءً من 2 سبتمبر المقبل، حيث وجه مجلس الإدارة بتوفير كل عناصر النجاح لبرنامج تحضيرات «الأبيض» للتصفيات لضمان الظهور المميز وتحقيق النتائج الإيجابية.

وتم الاطلاع على تقارير المعسكرات الخاصة بمنتخباتنا الوطنية التي أقيمت خلال الفترة الماضية، استعداداً للبطولات الكروية المقبلة وهي المنتخب الأولمبي تحت 23 عاماً، ومنتخب الشباب تحت 20 عاماً، ومنتخب الناشئين تحت 16 عاماً، وكذلك آخر المستجدات المتعلقة بمراكز التدريب والكوادر الفنية والبرامج التي سيتم تنفيذها ضمن الخطة الاستراتيجية لتطوير قطاع المراحل السنية والارتقاء بها.

واعتمد المجلس المشاركات الرسمية لمنتخباتنا الوطنية في البطولات الإقليمية والقارية التي ستقام العام الجاري، وهي بطولة اتحاد غرب آسيا تحت 23 عاماً «مواليد 1999» للفترة من 4 إلى 12 أكتوبر بالسعودية، والتصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا تحت 23 عاماً المقررة في الدولة من 23 إلى 31 أكتوبر، ودورة الألعاب الآسيوية للناشئين «مواليد 2006» من 20 إلى 28 نوفمبر بالصين.

والاطلاع على برنامج إعداد منتخبنا للكرة الشاطئية، استعداداً للمشاركة في مونديال روسيا 2021، والذي بدأ منذ فترة بتجمعات داخلية وخارجية والمشاركة في البطولة الدولية التي نظمها اتحاد الكرة بدبي، وكذلك بطولة كأس أوكرانيا والمعسكرات المقبلة التي سيتخللها لعب مباريات ودية أمام منتخبات قوية، وأشاد المجلس بجهود لجنة كرة القدم الشاطئية في تطوير اللعبة ونشرها بشكل أكبر من خلال إقامة البطولات المحلية.

وبالنسبة لمنتخب الكرة النسائية، اعتمد المجلس برنامجه استعداداً لخوض التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا للسيدات 2022، حيث سيقام معسكر داخلي بدبي من 4 إلى 25 أغسطس ولعب أربع مباريات ودية خلال هذه الفترة أمام البحرين والمالديف، علما أن منتخبنا للسيدات سيلعب ضمن المجموعة الرابعة مع لبنان وجوام ومانيمار وستقام المباريات في لبنان.

واطلع المجلس على آخر التحضيرات الخاصة بالمسابقات التي ينظمها الاتحاد في الموسم الكروي الجديد، وعلى تقرير تنفيذ استراتيجية كرة القدم ورؤية 2038 حسب الجدول الزمني لجميع المشاريع، وهي المنتخبات الوطنية والمشاركات الكروية والأندية المحترفة والحكام والأنشطة التجارية ومشاركة الجماهير والتواجد الدولي وعوامل التمكين وغيرها.