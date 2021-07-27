«ساتا» تفتتح فرعاً جديداً في دبي

الشارقة(الاتحاد)

افتتح علي سالم المدفع، رئيس هيئة مطار الشارقة الدولي فرعاً جديداً لوكالة مطار الشارقة للسفريات «ساتا» في دبي، وذلك لتلبية الطلب المتنامي على خدماتها من قبل الأفراد والشركات.

حضر الافتتاح الشيخ فيصل بن سعود القاسمي مدير هيئة مطار الشارقة الدولي، ومحمد البقيش مدير إدارة الخدمات الحكومية في الهيئة، وأرشد منير مدير عام وكالة مطار الشارقة للسفريات، وتوماس فرجيس نائب المدير العام.

وقال علي سالم المدفع: «يأتي افتتاح الفرع الجديد لوكالة ساتا بدبي في إطار خطط الشركة الاستراتيجية التي تستهدف مواصلة عملياتها التوسعية من أجل تقديم خدماتها المتميزة لأكبر شريحة من الجمهور في أماكن تواجده، الأمر الذي يسهم في تعزيز مكانة الشركة كواحدة من أهم مزودي خدمات السياحة والسفر بالدولة».

وأضاف المدفع: «ويجسد الفرع احتياجاتنا المتنامية لمواصلة الارتقاء بمستوى خدماتنا لضمان تلبية كافة تطلعات العملاء من الشركات والأفراد، حيث تعمل«ساتا»باستمرار من أجل تحقيق أهدافها والتوسع في المنطقة، وافتتاح فروع جديدة في جميع أنحاء الدولة، وهو ما ينسجم مع نشاط حركة السياحة السفر من وإلى دولة الإمارات العربية المتحدة».



وسيقدم المكتب الجديد مجموعة متكاملة من خدمات السياحة والسفر بما في ذلك حجوزات شركات الطيران وإصدار التذاكر، والعطلات الداخلية والخارجية، والأنشطة الداخلية، وحجز الفنادق في جميع أنحاء العالم، وتأجير السيارات، والسفر التأمين، وخدمة العمرة، وخدمات المساعدة في الحصول على التأشيرة وأكثر من ذلك بكثير.

