الإمارات والسعودية أخوة وشراكة

شراكة استراتيجية، قوية، ومستمرة بين الإمارات والسعودية اللتين تربطهما علاقات أخوية تاريخية وثيقة، ويجمعهما هدف واحد متمثل بتحقيق السلام والاستقرار والازدهار للمنطقة وشعوبها، وتحشدان جهودهما لإحداث التنمية المستدامة بأوجهها المختلفة، بما يخدم مصلحة البلدين وشعبيهما، ويوفر المزيد من التقدم والرخاء، ويضمن مستقبلاً أكثر أمناً وازدهاراً للأجيال المقبلة.

زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة إلى الرياض، ولقاؤه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، توثق من عُرى هذه العلاقة، وترفع من وتيرة التعاون الثنائي والتنسيق حيال القضايا والمستجدات، خاصة أن الإمارات حريصة على توثيق علاقاتها مع الدول الشقيقة والصديقة.

الإمارات والسعودية، تمتلكان رؤى متطابقة في معالجة الأزمات والتحديات التي تشهدها المنطقة العربية والشرق الأوسط والعالم تقوم على تعزيز الحوار، وتوثيق أواصر التعاون في إطار مجلس التعاون الخليجي، وحشد الطاقات لمحاربة التطرف والكراهية والإرهاب، وتعزيز الأمن القومي العربي، إضافة إلى أنهما تمثلان أنموذجين للدول التي تشهد نهضة تنموية كبرى، هدفها الإنسان والطامحة لمستقبل مشرق لشعوبها.

"الاتحاد"