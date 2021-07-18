رفاه المواطن

المواطن واستقراره ورفاه معيشته على رأس أولويات القيادة الرشيدة التي عملت، منذ تأسيس الدولة، لتوفير الحياة الكريمة لأبناء الوطن، من خلال مبادرات وخطط ومشاريع متنوعة تتوزع على أغلب مناحي الحياة، ذلك أن ضمان الاستقرار الأسري يتمثل في تهيئة البيئة المناسبة للأسرة الإماراتية بمختلف عناصرها، وتوفير احتياجاتها وتطوير قدراتها وإمكاناتها من أجل مساهمة فاعلة في دفع المسيرة التنموية للدولة.

1.1 مليار درهم قروض سكنية للمواطنين، وإعفاء متقاعدين ومتوفين من السداد، ضمن حزمة المنافع السكنية الثانية للعام الحالي، تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، وأمر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، والتي تأتي لتعزز أوجه هذا الاستقرار، وتؤكد مستوى التلاحم بين القيادة الرشيدة والشعب، والحرص على تلمس وتلبية متطلبات المواطنين والمواطنات.

المواطن الإماراتي يتمتع بأرقى منظومة من مستويات المعيشة وفق مؤشرات القياس العالمية، وما يميز هذه المنظومة هو التكامل بين مقوماتها تعليمياً واجتماعياً ومعيشياً وصحياً ووظيفياً، تجسيداً لمبادئ وقيم الدولة بأن الإنسان المتعلم والواعي والمزود بمختلف المهارات، والمستقر أسرياً واجتماعياً، هو ركيزة التنمية وطريقها نحو بناء مستقبل آمن ومزدهر، يضمن الحياة الفضلى للأجيال المقبلة.

"الاتحاد"