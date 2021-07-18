كرايتشيكوفا تحرز اللقب الثالث في شهرين

براج (أ ف ب)

أحرزت التشيكية باربورا كرايتشيكوفا، المصنفة ثالثة عشرة عالمياً، اللقب الثالث في مدى شهرين وفي مسيرتها الاحترافية عندما توجت بطلة لدورة براج الدولية في كرة المضرب، بفوزها على مواطنتها تيريزا مارتينتشكوفا 6-2 و6-0 اليوم في المباراة النهائية.

وكانت كرايتشيكوفا (25 عاماً) توجت بلقب دورة ستراسبورج الفرنسية في مايو الماضي، ثم بطولة فرنسا المفتوحة، ثانية البطولات الأربع الكبرى، على ملاعب رولان جاروس في يونيو الماضي، قبل أن تخرج من ثمن نهائي بطولة ويمبلدون، ثالثة جراند سلام، على يد الأسترالية آشلي بارتي المتوجة باللقب لاحقاً.

وقالت كرايتشيكوفا التي حققت فوزها الـ20 في المباريات الـ21 الأخيرة: أنا حقاً سعيدة بأن الأمر انتهى بهذه الطريقة.

وأضافت المصنفة ثانية في الدورة: تيريزا تلعب كرة مضرب رائعة في الوقت الحالي، ولم يكن الأمر سهلاً كما يبدو.