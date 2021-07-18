«الورود» تستقبل الأهلي بطل «عاشرة الأبطال»

القاهرة (الاتحاد)

استقبل الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة المصري، والطيار محمد منار، وزير الطيران، وعمرو أبو العينين رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، بعثة الأهلي برئاسة محمود الخطيب، رئيس النادي، في مطار القاهرة، لدى عودتها من المغرب، بعد التتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا، للعام الثاني على التوالي، والمرة العاشرة في تاريخ النادي، على حساب كايزر تشيفز الجنوب أفريقي.

وحرص وزيرا الشباب والرياضة والطيران على استقبال البعثة بباقات من الورود، وتهنئة الفريق على التتويج باللقب العاشر في تاريخ النادي.

وتُوج الأهلي بلقب دوري أبطال أفريقيا، بعد الفوز على كايزر تشيفز بثلاثة أهداف نظيفة، في المباراة النهائية التي أقيمت أمس «السبت» بمدينة الدار البيضاء، ليعزز رقمه القياسي للتتويج باللقب، في عشر مناسبات مختلفة، بعدما حقق اللقب الأفريقي في أعوام 1982 و1987 و2001 و2005 و2006 و2008 و2012 و2013 و2020 و2021.