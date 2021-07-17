«قيمنا بعيون المبدعين».. تعلن أسماء الفائزين

أبوظبي (وام)

اختتمت دار زايد للثقافة الإسلامية مسابقة «قيمنا بعيون المبدعين»، التي أطلقتها نهاية شهر يونيو الماضي للمبدعين والموهوبين للتنافس في تجسيد القيم الأخلاقية والإنسانية بمختلف إبداعاتهم في الرسم اليدوي والإلكتروني وتصميم الجرافيكس والتصوير الضوئي، من خلال تسليط الضوء على ثلاث قيم أخلاقية تجسدت في الرحمة، وحسن التعامل مع الناس، وإماطة الأذى عن الطريق.

ووصل عدد المُشاركين في المسابقة إلى أكثر من 320 مُشتركاً من المواطنين والمقيمين بمختلف الشرائح العمرية، فيما بلغ عدد الأعمال الفنية المستلمة 362 عملاً تجسد القيم الثلاث، وعرض منها 189 عملاً على لجنة التحكيم بعد التأكد من استيفاء الأعمال للشروط والأحكام المعلنة.

مسابقة «قيمنا بعيون المبدعين»

وقد تضمنت المشاركات المعتمدة 92 عملاً في فئة الرسم و54 صورة في فئة التصوير الضوئي، بالإضافة إلى 43 تصميماً في فئة تصميم الجرافيكس، وقامت لجنة مختصة مكونه من عدد من المتخصصين من داخل الدار وخارجها بتقييم الأعمال المشاركة واختيار وتأهيل أفضل 9 أعمال من أصل 189 عملاً استوفت شروط المسابقة، وتم عرضها على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي للدار، لإتاحة الفرصة لأفراد المجتمع والمهتمين بالمشاركة بالتصويت لأفضل عمل فني، وبلغ عدد المصوتين 2900 بإجمالي 102 ألف مشاهدة للمسابقة، علماً بأن احتساب النتيجة النهائية جاء بناءً على مجموع نقاط الجمهور ولجنة التحكيم.

وأشادت الدكتورة نضال محمد الطنيجي -المدير العام للدار- بالمشاركات التي حصدتها مسابقة «قيمنا بعيون المبدعين» وباهتمام أفراد المجتمع بالمشاركة وتقديم إبداعاتهم لتعزيز القيم الاخلاقية ونشرها بمنظور فني إبداعي يتمثل في التصوير الضوئي وتصميم الجرافيكس والرسم اليدوي.

مسابقة «قيمنا بعيون المبدعين»

وفاز بالمركز الأول نيمار بريشيوش سينسي (الفلبين)، عن قيمة الرحمة ضمن فئة الرسم، وجاء في المركز الثاني سالم سرحان الصوافي (الإمارات)، عن قيمة حسن التعامل مع الناس ضمن فئة التصوير الضوئي، أما المركز الثالث فكان بدر محمد القاسمي (الإمارات)، عن قيمة الرحمة فئة التصوير الضوئي، حيث حصل الفائز الأول على خمسة آلاف درهم والفائز بالمركز الثاني على ثلاثة آلاف درهم وألفي درهم للفائز بالمركز الثالث.