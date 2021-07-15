7 حكمات في دورة الفيديو

دبي (الاتحاد)

انطلقت اليوم في دبي فعاليات دورة حكمات تقنية الفيديو المساعد التي ينظمها الاتحاد الآسيوي ويستضيفها اتحاد كرة القدم من 15 إلى 24 يوليو الجاري، بمشاركة 7 حكمات من ستة اتحادات وطنية هي الإمارات واليابان وأوزبكستان وإيران وهوج كونج وتايلاند، فيما تعذر مشاركة حكمات من اتحادات الصين وأستراليا وفيتنام بسبب قيود السفر .

شهد افتتاح الدورة حمد المزروعي عضو لجنة الحكام باتحاد الكرة، وأحمد يعقوب المسؤول الفني للمُقيّمين والمحاضرين، ومحمد العشماوي المنسق المحلي للورشة، وعدد من مسؤولي الاتحاد القاري.

ونقل المزروعي تحيات رئيس وأعضاء لجنة الحكام للحضور، مؤكداً أهمية هذه الدورة التي تأتي في إطار التعاون القائم بين الاتحاد الإماراتي والآسيوي، في مسألة تأهيل الحكمات، من خلال إقامة العديد من الدورات والورش لمنتسبي قطاع التحكيم من الذكور والإناث.

وتتضمن الدورة التي يقدمها نخبه من المحاضرين المعتمدين في الاتحاد الآسيوي، وهم السعودي علي الطريفي والماليزي صبح الدين صالح، ومواطنته ويدا شمسوري عدداً من المحاضرات النظرية الخاصة ببروتوكول تقنية حكم الفيديو المساعد والأجهزة المستخدمة وآلية تطبيقها خلال المباريات إلى جانب تطبيقات عملية .

وتشهد الدورة مشاركة الحكمة الدولية خلود الزعابي التي تم اختيارها مؤخراً ضمن قائمة الحكمات المرشحات لإدارة مباريات كأس العالم للسيدات 2023 المقررة في أستراليا ونيوزلندا كحكمة فيديو.