أحمد سعيد: المشاركة الآسيوية إضافة كبيرة لبني ياس

أبوظبي (الاتحاد)

طموحات كبيرة يدخل بها بني ياس منافسات الموسم الجديد، بعد أن قدم موسماً رائعاً واستثنائياً بكل المقاييس، وظل منافساً على لقب دوري الخليج العربي لكرة القدم، حتى «الرمق الأخير»، بفضل ما يملكه من مجموعة لاعبين أصحاب مهارة عالية، وجهاز فني كفء.

وأكد أحمد سعيد المدير الرياضي والمتحدث الرسمي باسم شركة كرة القدم بنادي بني ياس، أن دعم الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، رئيس النادي، بلا حدود وأن ثقة سموه وسام على صدور الجميع.

وقال إن التحديات في الموسم المقبل ستكون أكبر، بحكم ما قدمه «السماوي» من نتائج متميزة في الموسم المنتهي.

وأشار أحمد سعيد إلى أن شركة كرة القدم بالنادي تبحث العديد من الملفات التي تأخذ حيزاً كبيراً من الاهتمام، ومنها فيما يتعلق باللاعبين المواطنين والأجانب وأيضاً المقيمين، وشدد على أن مشاركة «السماوي» في نسخة العام المقبل لدوري أبطال آسيا، تمثل إضافة كبيرة للنادي، ويسعى بني ياس من خلالها إلى الظهور بمستوى قوي ومشرف يليق بمكانة كرة الإمارات، وأيضاً الأداء العالي للفريق الذي يقدم كرة جميلة.

وقال: لدينا لجنة فنية متميزة ذات خبرات عالية في اختيار اللاعبين، وهم أحد أسباب تألق الفريق في الموسم الماضي، ونعمل بروح الفريق الواحد، لاستكمال مشوار النجاح مع الأخوة الذين سبقونا، والهدف الاستفادة من تجاربهم وخبراتهم، وتكملة الجهود المبذولة في السابق.

وأشار أحمد سعيد إلى أن «السماوي» وصيف بطل الدوري، وقادر على الذهاب بعيداً، وجمهور النادي سيكون «كلمة السر» في الموسم الجديد.