روسيا تسجل رقماً قياسياً في وفيات كورونا

سجلت روسيا اليوم الثلاثاء 780 وفاة مرتبطة بفيروس كورونا، وهو أكبر عدد مؤكد للوفيات في يوم واحد منذ بدء الجائحة.

وأعلنت روسيا أيضا تسجيل 24702 إصابة جديدة في سائر أنحاء البلاد.

وتواجه روسيا زيادة في حالات الإصابة أنحت السلطات بالسبب فيها على سلالة دلتا الأشد عدوى وبطء وتيرة التطعيم. وسجلت العاصمة موسكو وحدها 4991 إصابة جديدة بالفيروس. ويقول رئيس بلدية المدينة إن الوضع يتجه نحو الاستقرار.