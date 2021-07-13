إيجور «الصفقة الأغلى» في الخليج

علي معالي (دبي)

وصفت الصحافة البرازيلية انتقال إيجور كورونادو من الشارقة إلى اتحاد جدة السعودي بالرحلة التاريخية للاعب، مشيرة إلى أن الصفقة بلغت 12 مليون دولار، لتكون الأغلى في الملاعب الخليجية والعربية عموماً.

أصبح إيجور محور اهتمام «العميد» بقيادة البرازيلي فابيو كاريل، بعد تألقه في الملاعب الإماراتية مع «الملك» خلال 3 مواسم، خاصة في محطته الأولى التي انطلقت موسم 2018- 2019.

وقالت الصحف البرازيلية في تقريرها ومنها «جلوبو»: في الموسم الأول توج إيجور كورونادو مع الشارقة بطلاً للدوري، بعد 23 عاماً عن منصات تتويج البطولة، ومنذ ذلك الحين أصبح إيجور على «رادار» الأندية الأخرى في المنطقة، خاصة أنه اختير أحسن لاعب.

وعن انتقاله قال إيجور: سيكون تحدياً جديداً في مسيرتي المهنية، ومتحمس جداً، والاتحاد لديه فريق عمل مؤهل للغاية، مع برازيليين مشهورين، وسأقدم أفضل ما لدي في الملعب، ونكافح بقوة من أجل الفوز بجميع ألقاب المسابقات.

ويلعب «الساحر» البرازيلي مع مارسيلو جروهي لاعب جريميو السابق، برونو هنريكي «بالميراس» ورومارينيو «كورينثيانز».

وقالت جلوبو: عرض اتحاد جدة كان مغرياً، ولا يمكن رفضه من اللاعب، رغم أن الشارقة حاول المقاومة، كما أن إيجور قرر أن الوقت قد حان لتغيير الهواء!

ويدافع إيجور عن المحطة الخامسة في مسيرته، ولم يسبق أن لعب في البرازيل، منذ انتقاله إلى إنجلترا في سن الخامسة عشرة، وهناك أصبح محترفاً في إم كي دونز، قبل أن يذهب إلى كرة القدم الإيطالية، بداية من فلوريانا ورباني وباليرمو، ومنها إلى الشارقة.