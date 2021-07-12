«الأزوري» في «قصر الرئاسة»

روما (أ ف ب)

عاد المنتخب الإيطالي المتوّج بطلاً لأوروبا بعد فوزه على إنجلترا بركلات الترجيح، إلى روما وسط احتفالات عمّت البلاد من شمالها إلى جنوبها.

وخرج قائد «الأزوري» جورجو كييليني من الطائرة رافعاً الكأس القارية أمام عدد كبير من أنصار المنتخب جاءوا للاحتفال باللقب الأوروبي الثاني في تاريخ المنتخب بعد عام 1968.

وقفز ظهير أيسر منتخب إيطاليا ليوناردو سبيناتسولا الذي تعرض لإصابة في وتر اخيل في نصف النهائي ضد إسبانيا على درجات سلم الطائرة، قبل أن يسير على مدرج المطار مستعيناً بعكازيه وسط تصفيق رجال وسائل الإعلام والأفراد العاملين في المطار الذين سارعوا إلى التقاط الصور مع الأبطال.

وتوجّه أفراد المنتخب بعد ذلك إلى فندق قريب، حيث سيخلدون إلى الراحة لبضع ساعات قبل أن يتم استقبالهم لاحقاً من قبل رئيس الجمهورية الإيطالي سيرجو ماتاريلا «79 عاماً»، الذي تابع المباراة النهائية في ملعب ويمبلي في لندن.

كما تواجد رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي حيث التقط صوراً سيلفي.

وكان الآلاف من أنصار المنتخب خرجوا إلى الشوارع بعد نهاية المباراة النهائية، مطلقين العنان للأناشيد والألعاب النارية في مختلف المدن الإيطالية.