اقتصادنا الرقمي

الإمارات تسعى نحو تحفيز الابتكار والإبداع، وإقامة المشاريع الريادية، واستقطاب المواهب والخبرات ليكونوا جزءاً من مسيرتها، لبناء الاقتصاد الرقمي الذي أضحى سبيلاً للدول الطامحة إلى تحقيق التنمية المستدامة، وترسيخ ذاتها كقوة إقليمية ودولية تحوز أدوات بناء المستقبل ومواجهة تحدياته.

في الإمارات، كل مميز وصاحب موهبة وفكرة رائدة مدعو ليكون جزءاً من قصة نجاحها ومسيرتها التنموية، فهي حاضنة لهذه الفئات عبر إطلاقها مبادرات ريادية استثنائية، آخرها منح الإقامة الذهبية لـ 100 ألف مبرمج، في خطوة نوعية وضخمة على المستويين الإقليمي والدولي، لفتح الطريق أمام نخب المبرمجين من أصحاب الكفاءات، وحَمَلة شهادات البرمجة، لإقامة مشاريعهم ضمن الجهود الوطنية لتأسيس 1000 شركة رقمية كبرى في الدولة خلال 5 أعوام.

تسهيلات أخرى تقدمها الإمارات ضمن «البرنامج الوطني للمبرمجين»، إضافة إلى خيارات تمويلية لمساعدتهم على تطبيق أفكارهم، ترجمة لرؤية القيادة الرشيدة بأهمية الدور الذي تلعبه البرمجة في تحسين حياة وواقع المجتمعات لارتباطها بمختلف القطاعات، وقدرتها على توفير خدمات نوعية وسريعة للأفراد، إلى جانب تعزيز أوجه الاستثمار عبر ترجمة الأفكار الواعدة وتحويلها إلى مشاريع كبرى.

للإمارات تجربة هامة في مساعدة شركات التكنولوجيا الصغرى على الانطلاق إلى العالمية، وما تقوم به حالياً، من توفير بنية تحتية وتشريعية وخدمية حاضنة للإبداع والابتكار، ومن مبادرات، ما هو إلا امتداد لهذا الدور الذي يتوق للريادة العالمية في مختلف القطاعات ضمن مسيرتها للخمسين.

"الاتحاد"