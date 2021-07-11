بالصور.. أعمق حوض غطس في العالم يستقبل زواره بدبي

دبي (أ ف ب) -سجّل مشروع «ديب دايف دبي» رقما قياسيا عالميا جديدا لأعمق حوض للغطس في العالم.

وقال مدير المشروع جارود جابلونسكي «يبلغ عمق حوض السباحة 60 متراً، وهو يزيد بمقدار 15 متراً على أي حوض سباحة آخر في العالم».

وأضاف أن المسبح الذي افتُتح للجمهور الأربعاء الماضي، «يروي قصة مدينة مغمورة»، مضيفا أنّه يحتوي على كمية من المياه تعادل ستة مسابح أولمبية أو 14,6 مليون لتر.

وأكّدت موسوعة جينيس للأرقام القياسية تصدّر المشروع لائحتها لأعمق أحواض السباحة في العالم.

ويمكن للغواصين استكشاف أعماق المدينة المفقودة التي أعيد بناؤها، والمغطاة بالنباتات. وتبلغ تكلفة الجلسة التي تستغرق ساعة واحدة ما بين 500 و1500 درهم.

وتشتهر دبي بناطحات السحاب والمشاريع العقارية والترفيهية العملاقة، لكنّها تتمتّع أيضا بالاقتصاد الأكثر تنوعاً في منطقة الخليج، وقد تحوّلت على مرّ السنوات إلى مركز مالي وتجاري وسياحي إقليمي وعالمي.

واجتذب قطاع السياحة نحو 16 مليون زائر قبل عام من تفشي فيروس كورونا.

ومن المقرّر أن يفتتح متحف الشمع الشهير «مدام توسو» في دبي هذا العام أول فروعه في العالم العربي.