إدراج أسهم «الياه سات» في أبوظبي الأربعاء المقبل

أبوظبي (وام) أعلن سوق أبوظبي للأوراق المالية أن إدراج أسهم شركة الياه للاتصالات الفضائية «الياه سات» للتداول سيجري ضمن السوق الرئيسي اعتبارا من يوم الأربعاء المقبل تحت رمز «YAHSAT». ويعد هذا الإدراج الثاني من نوعه في سوق أبوظبي خلال عام 2021، حيث تم في يونيو من العام ذاته إدراج شركة «ألفا ظبي القابضة».

وأوضح السوق في تعميم نشره على الموقع الإلكتروني أنه سيتم وقف التداول بأسهم الشركة خارج قاعات التداول اعتباراً من تاريخ إدراجها في السوق وأن أي عملية تداول تتم على أسهمها خارج السوق اعتباراً من ذلك التاريخ تعتبر باطلة ولن يتم إجراء ونقل وتحويل ملكية الأسهم الناتجة عن هذه العمليات.

وكانت شركة «الياه سات» حددت نهاية الأسبوع الماضي سعر الطرح النهائي للأسهم عند 2.75 درهم للسهم الواحد. ويصل رأسمال شركة «الياه سات» إلى 2439.77 مليون درهم، بقيمة اسمية درهم لكل سهم.