معروضات نادرة توثق رحلة صناعة السلاح منذ عهد قدماء المصريين

أحمد عاطف (القاهرة)

على مدار 30 يوماً يستقبل متحف الأقصر (جنوب مصر) زواره للمعرض المؤقت الذي أقيم بعنوان " العسكرية المصرية على مر العصور" ويشمل معروضات لـ 50 قطعة أثرية توثق رحلة تطور صناعة السلاح منذ قدماء المصريين.

ويشمل المعرض قطعاً نادرة تعود إلى عصور ما قبل التاريخ مروراً بالدولة القديمة والدولة الوسطى والدولة الحديثة والعصر اليوناني الروماني وحتى العصر الإسلامي، منها السهام والسيوف وطبول الحرب وقطع وسكاكين وقربة مياه، وسيوف من العصر الإسلامي، والطبول التي كانت تستخدم قبل الحروب.



لم يكتفى المعرض فقط بالقطع الحربية لكنه عرض أيضاً مجموعة من القنابل من بها بقايا بارود ودروع والكثير من الأدوات التي توثق التاريخ الحربي القديم لمصر.









