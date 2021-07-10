أرض الفرص

كعادتها دائماً.. الإمارات أرض الفرص والأحلام والمبادرات الخلاقة.. وهي أيضاً نقطة انطلاق أساسية للمستقبل. تسابق الدولة الزمن من أجل وضع أسس قوية لمواصلة ومضاعفة النجاح في الخمسين المقبلة بتوجيهات القيادة الرشيدة. وبتشييد بنية تحتية صلبة في القطاع الرقمي، تعزز الدولة قدراتها وسرعة تحولها المرن نحو الاقتصاد الرقمي. ويعد البرنامج الوطني لتمكين المبرمجين الذي أطلقه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، إضافة نوعية جديدة تدعم الجهود المبذولة في هذا الاتجاه، لتلبية الاحتياجات المستجدة ومواكبة الواقع الجديد مع تغير شكل الاقتصاد والمهن في المستقبل.

وبهذه الخطوة العملاقة التي تشمل تدريب واستقطاب 100 ألف مبرمج وإنشاء ألف شركة رقمية كبرى خلال 5 أعوام، وزيادة الاستثمار الموجه للشركات الناشئة إلى 4 مليارات درهم، ستتحقق للإمارات بالفعل الريادة التي تستحقها في صياغة مستقبل العالم.. فالجدارة دائماً للأكثر استعداداً والأسرع في مواكبة المتغيرات.

وبالدمج بين استقطاب أعلى الكفاءات وأفضل الكوادر من العالم، وتطوير المواهب الشابة المواطنة في مجال البرمجة والتكنولوجيا، تتزايد فرص النجاح في عالم المستقبل.

"الاتحاد"