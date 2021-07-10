مجموعة العشرين تحذر من أخطار تعيق نهوض اقتصاد العالم

حذر وزراء المال في مجموعة العشرين، اليوم السبت، من "سلسلة أخطار" ترخي بثقلها على نهوض الاقتصاد العالمي بسبب "تفشي متحورات جديدة من كوفيد-19 ووتيرات متفاوتة لعمليات التلقيح".

وإذا كان الوضع الاقتصادي العالمي "قد تحسن، خصوصاً بفضل تزايد عمليات التلقيح" في الأشهر الأخيرة، فإن مجموعة العشرين ذكرت في بيانها الختامي بأن الأزمة لم تنته بعد.

وتواصل المتحورة "دلتا" شديدة العدوى تفشيها في أنحاء العالم وتسببت بطفرات وبائية جديدة في آسيا وأفريقيا وتزيد من أعداد الإصابات في أوروبا والولايات المتحدة.

وكرر وزراء المال، في بيانهم اليوم السبت، عزمهم على "مواصلة دعم النهوض عبر تجنب التخلي في شكل سابق لأوانه عن إجراءات دعم" الاقتصاد.

كذلك، تعهد وزراء المال وحكام المصارف المركزية "بالحفاظ على الاستقرار المالي وقدرة الموازنات على الصمود على المدى الطويل"، في إشارة إلى إجراءات الإنعاش التي اتخذتها الحكومات.

ومنذ بدء أزمة فيروس كورونا، قامت دول مجموعة العشرين بضخ نحو 16 ألف مليار دولار أميركي لإنعاش اقتصاداتها، وفق صندوق النقد الدولي.

ولاحظ الوزراء أن ثمة "تفاوتاً كبيراً (على صعيد النهوض) بين الدول" المتطورة وتلك النامية، وخصوصا بسبب الوتيرة المتفاوتة في عمليات التطعيم ضد فيروس كورونا.

وجددوا "عزمهم على استخدام كل الأدوات السياسية المتوافرة لمواجهة التداعيات السلبية لكوفيد-19 وخصوصا على الأشخاص الأكثر تضررا، من مثل النساء والشباب والعمال غير المؤهلين".