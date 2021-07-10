«الشارقة للكتاب» تستضيف تجارب إبداعية ثرية

الشارقة (الاتحاد)

تنظم «هيئة الشارقة للكتاب»، في مكتبة خورفكان العامة، يوم 15 يوليو الجاري، جلسة حوارية مفتوحة مع الجمهور بعنوان «ملتقى الكُتاب»، يستعرض المشاركون فيها سيرهم في الكتابة وتجربتهم الإبداعية.

تستضيف الجلسة، التي يديرها عبدالرؤوف حسن من دائرة الخدمات الاجتماعية، كلاً من الدكتور عبدالله إبراهيم الدرمكي، عضو المجلس الاستشاري في إمارة الشارقة، والدكتور محمد عبدالكريم، رئيس قسم التخطيط الاستراتيجي في شرطة أم القيوين.

محمد عبدالكريم

وتأتي هذه الجلسة بهدف تمكين أفراد المجتمع وتوسيع آفاقهم وإثراء معارفهم، وتمثل هذه الأنشطة متنفساً ثقافياً ثرياً لمختلف أفراد المجتمع، وفرصة لمحبي القراءة لمقابلة كتّابهم المفضلين، لتشجيعهم على مواصلة القراءة، والتعرف على الإصدارات الأدبية المختلفة.

يذكر أن الهيئة تحرص خلال مختلف الفعاليات التي تنظمها على الالتزام بالإجراءات الاحترازية المتبعة، بما يتعلق باتخاذ مسافات تباعد جسدي وارتداء الكمامات الوقائية.