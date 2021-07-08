أربعون دقيقة

أربعون دقيقة فقط، من حسن الإدارة وسرعة الاستجابة والإجراءات الفورية والخبرات المتراكمة والكفاءة والشفافية، كانت كافية لتبديد أي مخاوف أو تضخيم لحادث اندلاع الحريق في إحدى الحاويات بميناء جبل علي، حيث تم إخماده خلال هذه الفترة البسيطة باحترافية من قبل رجال الدفاع، من دون تسجيل أي أضرار أو إصابات أو وفيات مع الحرص على استمرار العمل وعدم تعطيل عمليات الميناء الذي يعتبر الأكبر في منطقة الشرق الأوسط وضمن الموانئ العشرة الأكبر عالمياً.

الحادثة تؤكد مرة أخرى جاهزية دبي وأجهزتها وسلطاتها في التعامل مع أي طارئ، واتخاذ كل ما يلزم للحفاظ على حياة الإنسان والمكتسبات الاقتصادية والسياحية للإمارة.. فالحوادث قد تحدث في أي وقت وفي أي مكان في العالم، لكن الأهم هو قدرة السلطات على احتواء تلك الحوادث من خلال فرق عمل مهنية واحترافية، كما حصل في دبي، التي أنجزت العمل من دون أي تغيير على الجدول الزمني للعمليات في ميناء دبي.. وهو بتعبير بسيط قصة من قصص النجاح الكثيرة في دبي.

حجم هائل من التفاعل مع الحادثة عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، وإن شابه التضليل والتهويل، إلا أنه لا يمكن أن يطغى على حجم التضامن والإعجاب والإشادة من مختلف الفعاليات داخلياً وخارجياً بجهود دبي في تعاملها الكفؤ مع الحادثة التي تعتبر عادية جداً.. ولكونها دبي، فإن حجم الاهتمام العالمي بها مبرَّر بلا شك، فهي قلب الاقتصاد والسياحة في المنطقة، وصاحبة المشاريع والمبادرات والعزيمة الاستثنائية.. ولأن دبي مكانها المستقبل.

"الاتحاد"