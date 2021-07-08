1 % فقط من سكان هذه القارة أخذوا لقاحاً ضد كورونا

تتكثف حملات التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد في العديد من دول العالم من أجل العودة إلى حياة طبيعية وإعادة فتح الاقتصاد.

لكن ثمة تبايناً في تقديم اللقاحات من منطقة إلى أخرى. فعلى سبيل المثال، لم يحصل سوى 1,9 بالمائة من سكان القارة الأفريقية على تطعيم كامل ضد الفيروس المسبب لمرض كوفيد-19، وهي نسبة ضئيلة تثير قلق الخبراء مع اجتياح موجة ثالثة من الوباء القارة.

وقال جون نكينجاسونج، مدير مركز مكافحة الأمراض في أفريقيا، اليوم الخميس «هذا قليل للغاية في هذه المرحلة من الوباء».

ويعزى الارتفاع الحالي في الإصابات إلى سلالة «دلتا» شديدة العدوى، والتي تم رصدها في 15 دولة أفريقية حتى الآن.

وفي الأيام السبعة حتى 4 يوليو، سجلت القارة أسوأ أسبوع لها منذ بدء الوباء، وفقاً للمدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية ماتشيديسو

مويتي.

وارتفع عدد الحالات لسبعة أسابيع متتالية منذ بدء الموجة الثالثة في مايو الماضي. وتم تسجيل أكثر من 251 ألف إصابة جديدة في القارة الأسبوع الماضي، بزيادة بنسبة 20% عن الأسبوع السابق له.

وقال مويتي إن عدد الحالات آخذ في الارتفاع في 16 دولة أفريقية، محذراً من أن «الأسوأ لم يأت بعد» وأن أفريقيا ما تزال على بعد عدة أسابيع من انخفاض مستوى العدوى.

وتم توثيق ما يزيد قليلاً على 5,7 مليون إصابة بكورونا في أفريقيا حتى الآن، وفقاً لمركز مكافحة الأمراض في أفريقيا، مع تسجيل أكثر من 148 ألف حالة وفاة مرتبطة بالوباء.