شبابنا الاستثنائي

أبناء الإمارات يثبتون من جديد رهان القيادة الرشيدة عليهم، واندفاعهم وطموحهم للمشاركة بفعالية في المسيرة التنموية للدولة.. إنجاز جديد في مجال الفضاء سجله فريق من الكوادر الوطنية الشابة المتخصصة في مجالات التكنولوجيا المتقدمة، بنجاحه في إطلاق أول قمر اصطناعي إماراتي لتتبع الحياة البرية، بما يعزز مكانة الإمارات، الدولة الأكثر تطوراً في القطاع الفضائي بالمنطقة، والراسخة في مصاف الدول العالمية المتقدمة في هذا المجال.

القمر الاصطناعي «غالب» لا تقتصر أهميته فقط على كونه مشروعاً فضائياً كبيراً، يضاف إلى سجل الإمارات الحافل بهذه الإنجازات، منذ إطلاقها برنامجها الوطني للفضاء، وإنما يتفق مع اهتمام الدولة بالملف البيئي، والحفاظ على الحياة الطبيعية، ووقوفها مع المجتمع الدولي للحد من التدهور المناخي، واحتواء آثاره على الأرض، إضافة إلى أن المشروع يدخل في إطار دعم استراتيجية الدولة لتمكين القطاع الخاص وتشجيعه على الريادة في القطاعات الاقتصادية الناشئة والمستقبلية، ومنها صناعة الفضاء.

«شبابنا الاستثنائي» هو نتاج لسياسات الإمارات القائمة على توفير منظومة تعليمية متقدمة، تضم التخصصات العلمية والتكنولوجية والتقنية وتأمين التدريب النوعي، ليشكلوا نواة لعلماء المستقبل الذين سيساهمون بطموحهم وشغفهم في مسيرة الدولة للخمسين، وأن تكون الإمارات مركزاً إقليمياً ودولياً لأهم الصناعات والأعمال والاقتصاد القائم على المعرفة، وتنمية ثقافة البحث العلمي والابتكار.

"الاتحاد"