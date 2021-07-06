«قارية آسيا» لمحترفي الجو جيتسو تنطلق الجمعة في دبي

أبوظبي (وام)

أعلن اتحاد الجو جيتسو ورابطة أبوظبي للمحترفين تنظيم منافسات بطولة آسيا القارية لمحترفي الجو جيتسو 9 و10 يوليو الجاري، في صالة راشد بن حمدان بنادي النصر بدبي، بمشاركة نحو 700 لاعب.

تشهد البطولة مشاركة مجموعة من المصنفين الأوائل عالمياً، خصوصاً من حملة الحزام الأسود والبني من عدة دول آسيوية، وتمثل فرصة مهمة لتعزيز تصنيف اللاعبين المشاركين ورفع جاهزيتهم، والإبقاء على فرصهم وتأهلهم للمشاركة في جولات جراند سلام، وغيرها من البطولات العالمية القادمة.

وقال مبارك صالح المنهالي مدير الإدارة الفنية في اتحاد الجو جيتسو، إن التعاون القائم بين اتحاد الجو جيتسو ورابطة أبوظبي للمحترفين، يثمر دوماً بطولات عالمية تسهم في تعزيز موقع الإمارات موطناً للجو جيتسو، ووجهة مفضلة لنخبة أبطال هذه الرياضة الراغبين في التطور المستمر وإثراء رصيدهم من الإنجازات المتميزة.

وأكد أن هذه المنافسات تصب أيضاً في مصلحة لاعبي الأندية المحلية والمنتخبات الوطنية، كونها تتيح أمامهم التنافس مع أفضل المواهب العالمية، وبالتالي إثراء خبرتهم وتجربتهم وإعدادهم لخوض الاستحقاقات الكبرى، وإكسابهم الثقة لتجاوز جميع التحديات التي يفرضها البساط في مثل هذه الأجواء الاحترافية المميزة.

وأوضح أنه سيتم تطبيق الإجراءات الاحترازية المعتمدة كافة في البروتوكول الصحي للحفاظ على سلامة اللاعبين، ولن يسمح لأي لاعب بالدخول إلا بعد الحصول على مسحة سلبية حديثة.

من جانبه، قال رودريجو فاليريو مدير العمليات في رابطة أبوظبي لمحترفي الجو جيتسو، إن بطولة آسيا القارية لمحترفي الجو جيتسو تحظى بأهمية كبيرة في أوساط الجو جيتسو الآسيوية، ويولي اللاعبون أولوية للمشاركة في منافساتها لتعزيز رصيدهم من النقاط التصنيفية، وبالتالي التأهل للمشاركة في البطولة الأبرز عالمياً؛ بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجو جيتسو.

وأضاف أن التعاون النموذجي بين الاتحاد ورابطة أبوظبي للمحترفين يسهم في مزيد من النجاحات التي تعزز مكانة أبوظبي كأكبر مطور لرياضة الجو جيتسو في العالم، فضلاً عن نشر اللعبة وتطوير برامجها، وإيجاد قاعدة راسخة من المواهب والأبطال.

وتشهد فعاليات اليوم الأول من البطولة تنافس حاملي الحزام الأزرق من ضمن فئات الشباب والكبار والأساتذة للرجال والسيدات، إضافة إلى منافسات من دون بدلة لحملة الأحزمة البنفسجي والبني والأسود، والتي تقتصر على فئة الكبار من الرجال حصراً.

وتنطلق في اليوم التالي منافسات حملة الحزام البنفسجي لفئة الشباب، إلى جانب منافسات حملة الأحزمة البنفسجي والبني والأسود لفئتي الكبار والأساتذة.

وستدخل البطولة ضمن التصنيف السنوي المعتمد في رابطة أبوظبي لمحترفي الجو جيتسو، حيث تمنح للفائز بها 1400 نقطة تصنيفية عن كل فئة، وهو ما يجعلها بالغة الأهمية بالنسبة للمحترفين.