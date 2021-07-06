سقوط طائرة الركاب الروسية المفقودة في البحر

أعلنت خدمات الطوارئ الروسية أنه تم تحديد موقع سقوط طائرة النقل "أن – 26" في البحر بكامتشاتكا بعد أن كان فُقد الاتصال بها خلال رحلة داخلية بالمنطقة.

وأعلن متحدث باسم خدمات الطوارئ بأن فرق الإنقاذ حددت موقع سقوط الطائرة "أن – 26" في كامتشاتكا، وقال بهذا الشأن: "من المفترض أن نقطة سقوط الطائرة في البحر تم تحديدها".

وكانت الطائرة التابعة لشركة نقل محلية متوجهة في رحلة من مدينة بتروبافلوفسك كامتشاتسكي إلى بلدة بالانا وقد انقطع الاتصال بها خلال الرحلة.

وكان على متن الطائرة، حسب وزارة الطوارئ، 28 شخصا وهم 22 راكبا بينهم طفل واحد، وطاقم مكون من 6 أفراد.

وتقول شركة الطيران المحلية أن الاتصال بالرحلة رقم 251 فقد عند اقترابها من بلدة بالانا على بعد 9 كيلو مترات من محطة الوصول.