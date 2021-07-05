شركاء التنمية

استشراف للمستقبل، بأن تكون الإمارات بيئة جاذبة ومشجعة للموهوبين، وحاضنة لأصحاب الأفكار والمشاريع الريادية، ومشجعة لأصحاب المواهب والخبرات والعقول ليكونوا خبراء في مسيرة الدولة التنموية، وجزءاً أصيلاً في استراتيجيتها ومخططاتها للمشاريع، خلال الخمسين عاماً المقبلة.

قرار حكومي جديد، امتداد لسلسلة قرارات تحفيزية تصب جميعها في فتح المجال أمام كل مجدٍّ وموهوب ليكون رائداً، بمنح الإقامة الذهبية لأوائل الثانوية العامة وأُسرهم من المقيمين في مختلف المسارات، ترجمة لرؤية القيادة الرشيدة بمكافأة كل مجتهد، وإتاحة الفرصة أمامهم للاستفادة من الإمكانات التي توفرها الإمارات في مختلف المجالات لكل باحث عن التميّز والتفرّد.

الإمارات تحوز مستويات عالية من التقدم في التعليم والصحة والتكنولوجيا والاقتصاد والاستثمار والبنية التحتية، وتوفر بيئة مثالية للعيش والدراسة والعمل، وتؤمّن منظومة تشريعات تحمي الحقوق، وتحقق العدل والمساواة بين الجميع، وسط أجواء من التعايش والتسامح والأمن والأمان، وهذ الميزات تشكّل بمجملها أفضل بيئة لنمو وازدهار المواهب، وإطلاق طاقات الشباب.

رؤية طموحة، ونهج خلّاق في تبنّي العقول وصقل المواهب، يؤمن بأن الأجيال الحالية من الشباب هي محرك التنمية الرئيس، ونواة المستقبل، والداعم لقدرات الدولة في جميع القطاعات لتكون الإمارات الأولى عالمياً مع حلول المئوية.

"الاتحاد