روافع للتنمية

علاقات إماراتية مصرية تشكل رافعة تنموية تنشد التنمية والتطور والازدهار، وتبني جسور التفاهم والحوار مع مختلف دول العالم، وتعمل من أجل تثبيت دعائم الأمن والاستقرار. تكامل في المواقف وانسجام في التحركات ووحدة في المصير والهدف.. رؤية مشتركة تعزز المفاهيم الإنسانية، وتوثق عُرى التقارب، وترفض الكراهية والإرهاب، وتعلي من قيم التعايش والسلام خدمة للمنطقة وشعوبها.

وفي إطار تحقيق هذه الأهداف والرؤى، بالتقدم والبناء والتنمية، تأتي «قاعدة 3 يوليو» العسكرية البحرية التي دشنها الرئيس عبد الفتاح السيسي كمشروع مصري نوعي جديد، بحضور صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، خاصة أن مثل هذه الإنجازات الكبرى تترجم الدور المصري المهم في تثبيت دعائم الاستقرار، وترسخ مسيرة الشقيقة الكبرى في منظومة الأمن القومي العربي.

مشاريع اقتصادية وزراعية وتنموية وعسكرية تعكس التطور والازدهار الذي تشهده مصر في ظل قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، هي موضع فخر لدى الإمارات الحاضرة تاريخياً في وجدان مصر وشعبها، منذ عهد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، انطلاقاً من روابط أخوية استثنائية ممتدة لعقود، وتعاون دائم وتنسيق للمواقف خدمة للقضايا العربية والإقليمية، وحفظاً للسلم والأمن الإقليمي والدولي، ونشراً للتنمية لضمان مستقبل أفضل لأجيال المنطقة.

"الاتحاد"