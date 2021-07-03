الجسمي يوجه رسالة لجمهوره عن"إكسبو 2020 دبي"

مراد اليوسف (دبي)

أعلن الفنان الإماراتي حسين الجسمي عن بدء العد التنازلي لافتتاح فعاليات معرض أكسبو 2020 دبي في شهر أكتوبر المقبل، وذلك عبر حساباته الرسمية في مواقع التواصل الاجتماعي من خلال فيديو ظهر به وقال: «دعوة لزيارة التجمع العالمي الأكبر في التاريخ، بمشاركة 191 دولة للاستمتاع بأروع الأحداث واكتشاف العمارة الأكثر إلهاماً والأفكار الأكثر ابتكاراً في العالم، بدأ العد التنازلي، ثلاث أشهر لننطلق».

وكتب تعليقاً على الفيديو قال فيه: «لم يعد يفصلنا إلا 3 أشهر للترحيب بالعالم في إكسبو 2020 فلنصنع معاً عالماً جديداً».

وكان قد أعلن «إكسبو 2020 دبي» عن اختيار الجسمي سفيراً للحدث العالمي، ليكون بذلك أول فنان يقترن اسمه باسم الحدث المرتقب، وسيساهم الجسمي وهو من أبرز الفنانين العرب في المجال الغنائي في تعزيز انتشار رسائل إكسبو 2020 دبي، والتي تدعو للتعاون بين شعوب الأرض لصنع مستقبل أفضل، فضلا عن ترسيخ مكانة دولة الإمارات بين شعوب العالم.