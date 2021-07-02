روسيا: إصابات ووفيات كورونا تواصل الارتفاع بشكل كبير

تواصل، اليوم الجمعة، الارتفاع الكبير للإصابات اليومية بفيروس كورونا المستجد والوفيات الناجمة عنه في روسيا.

ولليوم الثاني على التوالي، تجاوزت حصيلة الإصابات اليومية الجديدة بالفيروس عتبة الـ23 ألفاً، مع رصد قفزة غير مسبوقة في عدد الوفيات جراء الوباء.

وأعلنت غرفة العمليات الخاصة بمكافحة الوباء في روسيا اليوم الجمعة تسجيل 23218 إصابة جديدة بالعدوى خلال الساعات الـ24 الماضية، مقابل 23543 إصابة في اليوم السابق، بحسب قناة "روسيا اليوم" الروسية الناطقة بالعربية.

ويعود أكبر عدد من الإصابات الجديدة إلى العاصمة موسكو (6893 حالة) ومقاطعتها (2488 حالة) وثاني أكبر مدن البلاد سان بطرسبرج (1671 حالة).

وارتفعت حصيلة ضحايا مرض «كوفيد- 19» الذي يسببه فيروس كورونا في روسيا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية بواقع 679 وفاة (مقابل 672 وفاة أمس)، ما يمثل أكبر حصيلة منذ بداية الجائحة.

وبشكل عام، سجلت في روسيا، منذ بداية الجائحة، خمسة ملايين و561360 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا، منها 136565 حالة وفاة و389277 حالة نشطة.