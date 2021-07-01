لبنان المأساة

شحٌ في الغذاء والدواء، ونقصٌ حادٌ في الوقود والكهرباء، ومشاهد مأساة يومية يعيشها اللبنانيون لتأمين أقل الممكن من متطلبات حياتهم المعيشية، على وقع غلاء فاحش لم يرحم رغيف الخبز، ولا حليب الأطفال، في غياب أُفق حلٍّ لم يجد النور بعد.

ووسط شلل سياسي مستمر منذ أكثر من 10 أشهر، وتعثر مهمة تشكيل حكومة جديدة، ينجرف لبنان إلى انهيار واسع، ليس على مستوى الليرة التي تتلاشى يومياً أمام الدولار، بل على المستوى الأمني الذي يُهدد بانتشار الفوضى.

جميع الأطراف تتبادل التهم بالعرقلة، وتتنافس في تفسيرات الدستور، وتبريرات الطريق المسدود. لكن من يدفع الثمن بوجع وجوع، من يستيقظون يومياً على دواء ناقص، وينامون بطونهم خاوية. هؤلاء هم الأكثرية المنكوبة التي تمثل وفق منظمة «اليونيسف»، 77% من الأسر التي لا تملك الغذاء أو المال لشراء الغذاء.

أكثر من 55% يعيشون تحت خط الفقر. ونسبة الذين يعانون الفقر المدقع تجاوزت 23%. ومعدل البطالة ارتفع إلى 40%. والأرقام المفزعة الصادرة في تقرير للأمم المتحدة تنذر بالأسوأ. والتحذيرات المتصاعدة من تحول لبنان إلى دولة فاشلة لم تعد مجرد توقعات سلبية بل أرقام مأساة تراكمية حقيقية وواقعية.

لبنان الذي عُرف يوماً بـ «باريس الشرق» مهدد بالزوال. وحان الوقت لإنهاء فرقاء النظام السياسي خلافاتهم، ووقف النزيف الاقتصادي والمالي من خلال حكومة قادرة على وقف الفساد، وتنفيذ الإصلاحات التي يطالب بها المجتمع الدولي بدلاً من المضي في طريق اللاعودة باتجاه الانهيار الكامل.

"الاتحاد"