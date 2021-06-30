جسور المعرفة

مساهمة إماراتية فاعلة في إثراء المسيرة العلمية، وخطى راسخة لوضع بصماتها في المخزون المعرفي العالمي، عبر الريادة بإطلاق مشاريع تنعكس نتائجها على تحسين واقع المجتمعات، وتفتح آفاقاً واسعة للبناء عليها اقتصادياً وثقافياً وعلمياً، انطلاقاً من قيم ومبادئ رسختها القيادة الرشيدة بتعزيز التعاون والتبادل المعرفي بين الدول والشعوب في كل ما يخدم البشرية، ويحقق لها الازدهار والتقدم والاستقرار.

رؤية الإمارات تقوم على المعرفة في الاقتصاد والتعليم والصحة والخدمات والتكنولوجيا، فضمَّنت رؤيتها في مشاريع كبرى، مثل مسبار الأمل الذي انطلق، كأول مسبار عربي، في مهمة توفر بيانات قيمة للمجتمع العلمي العالمي، حول الغلاف الجوي لكوكب المريخ، وتقدم معلومات لأول مرة في تاريخ البشرية حول الظواهر الكونية المختلفة.

الرؤية المعرفية للإمارات ضاعفت قدراتها في حسن الأداء والإدارة والكفاءة والتخطيط ومواجهة التحديات، ومكنتها من مد جسور المعرفة مع الدول، ووضعتها في صدارة الدول، ليس فقط في مؤشر المعرفة العالمي، بل في صدارة العديد من المؤشرات التنافسية، ذلك أن الدولة تؤمن بأن الأمم التي تمتلك المعرفة هي بالضرورة تمتلك المستقبل.

"الاتحاد"