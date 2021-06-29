طريق السلام

الحوار ضرورة لإنهاء أي نزاع مهما كان صعباً ومريراً، ذلك أن تعقيداته تبقى قابلة للتسوية، ناهيك عن حقن الدماء، وتجنب الخسائر سواء كانت بشرية أو مادية.

وانطلاقاً من حرصها الدائم على الحل السياسي، أكدت الإمارات في ترحيبها بإعلان وقف إطلاق النار بإقليم تيغراي في إثيوبيا، أن هذا القرار يعد خطوة مهمة على طريق تحقيق التسوية وطموحات الشعب.

الحوار البنّاء ضمن إطار دولة المؤسسات وسيادة القانون والدستور هو الطريق الوحيد لإنهاء الصراع وعودة الاستقرار وبناء مستقبل يلبي تطلعات إحلال السلام الدائم والازدهار.

الرسالة الإماراتية واضحة في دعم التسوية السياسية، ولا بد من حشد مزيد من الدعم عربياً وأفريقياً ودولياً لمساندة الحكومة الإثيوبية في قرار وقف النار في تيغراي، بما يمكِّن من التواصل مع الساعين إلى السلام من جهة، ويؤمّن تحرك منظمات الإغاثة الإنسانية من جهة ثانية.

لا حل عسكرياً للأزمة. ومجلس الأمن الدولي المنتظر أن يبحث الوضع في تيغراي بعد غدٍ سيؤكد ذلك، داعماً لوقف إطلاق النار، وداعياً جميع الأطراف إلى الالتزام حقناً للدماء، وإنهاءً لمعاناة عشرات آلاف المنكوبين بنيران الحرب.

"الاتحاد"