«يونايتد ايرلاينز» تطلب شراء 270 طائرة

نيويورك (أ ف ب) -أعلنت شركة الطيران الأميركية يونايتد إيرلاينز الثلاثاء عن طلبية ضخمة لشراء 200 طائرة من بوينج و70 من إيرباص في أكبر صفقة من نوعها لشركة خطوط جوية ضمن جهود إنعاش قطاع السفر بعد جائحة كوفيد.

وتبلغ قيمة الطلبية 35,4 مليار يورو بحسب لائحة أسعار تلك الطائرات، علما بأن شركات الطيران كثيرا ما تدفع في نهاية التفاوض أقل بكثير من السعر الرسمي.