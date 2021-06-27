تكريم لكل معلم

كما هي دوماً، تنظر الإمارات للتحديات وتضع لها الحلول بشكل استباقي، فكان التعليم أحد أهم القطاعات التي حظيت برعاية القيادة الرشيدة لتعزيز إمكاناتها في مواجهة أي تحدٍّ، عبر تطوير منظومة مستدامة تمزج بين العلم والمعرفة والإبداع والابتكار والتكنولوجيا والقيم للنهوض بالإنسان، وتوفير بيئة تعليمية مجهزة بأفضل التقنيات والأدوات تدعم المعلم في أداء مهمته، وهو ما انعكس تميزاً وكفاءة في إدارة العملية التعليمية برمتها خلال جائحة كورونا.

جائزة «محمد بن زايد لأفضل معلم»، التي أعلن عن الفائزين بدورتها الثالثة، شكلت أداة استباقية مهمة في تحفيز إبداع وإلهام المعلم محلياً وعربياً، وتكريماً مضاعفاً لجميع العاملين في هذه المهنة على أداء رسالتهم السامية، وتقديراً لما بذلوه من جهود مضنية وعطاء على مدى عام ونصف العام خلال أزمة كورونا، لضمان ديمومة العملية التعليمية والتواصل مع الطلبة والأهالي لتحسين تحصيلهم الأكاديمي، وتوجيههم وإرشادهم انطلاقاً من دورهم التربوي الهادف إلى غرس القيم المثلى في نفوس النشء.

الجائزة أسهمت في التطور المهني والمعرفي وتحفيز التنافس بين المعلمين في البلدان المشاركة، عبر ابتكار الأدوات والوسائل التعليمية خاصة خلال تحديات الجائحة، وأحدثت نقلة نوعية في قطاع التعليم، وهي تكريم لكل معلم، عمل واجتهد وابتكر، وأسهم في إثراء العملية التعليمية التي تعتبر محرك التنمية المستدامة، ومنطلق التقدم والتطور، وأساس نهضة ومستقبل الأوطان.

"الاتحاد"