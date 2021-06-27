إيمي سمير غانم تكشف جديد الحالة الصحية لوالدتها دلال عبد العزيز

شعبان بلال (القاهرة)

طالب الفنانة إيمي سمير غانم، بالدعاء لوالدتها الفنانة الكبيرة دلال عبد العزيز، مؤكدة أن حالتها الصحية غير جيدة، حيث تمكث الآن في الرعاية المركزة في إحدى المستشفيات منذ نحو شهرين بسبب إصابتها بفيروس كورونا.



ونشرت إيمي صورة لوالدتها، عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام"، وعلقت "أرجو الدعاء لأمي تعبانة يا رب".

إيمي سمير غانم تكشف حالة والدتها: تعبانة أدعوا لها !

وفي وقت سابق، نفى الإعلامي رامي رضوان، زوج الفنانة دنيا سمير غانم، خروج الفنانة دلال عبد العزيز من العناية المركزة، مؤكدا أنه تم نقلها من غرفة العناية المركزة إلى غرفة عناية مركزة أخرى وحالتها لا تشهد تحسنا، مطالبا الدعاء لها.



ورحل الفنان الكبير سمير غانم عن عالمنا يوم الخميس 20 مايو الماضي بسبب إصابته بفيروس كورونا المستجد، وشيعت جنازته الجمعة 21 مايو من مسجد المشير بالتجمع الخامس، وتم دفنه بمقابر الأسرة بمدينة نصر، واقتصر العزاء على المقابر.



وغابت الفنانة دلال عبد العزيز عن جنازة زوجها الفنان سمير غانم بسبب تلقيها العلاج في إحدى مستشفيات القاهرة منذ أكثر من شهرين من أعراض إصابتها بفيروس كورونا المستجد الذي تعافت منه بالفعل.









