منظومة فعالة

انطلاقاً من حرص الدولة على بناء الإنسان، وتمكين الشباب لمواصلة مسيرة النهضة في الخمسين المقبلة، تبذل المؤسسات الرسمية المعنية جهوداً مكثفة للقضاء على آفة المخدرات والتوعية بمخاطرها. وبمقتضى استراتيجية نوعية، تتكامل فيها مساهمات الوزارات والهيئات والمؤسسات المجتمعية، استطاعت الإمارات تحقيق نجاحات كبيرة في حماية جيل المستقبل، بالتوعية والتحصين والتأهيل والتمكين.

ويعد إطلاق دليلين مختصين بتعزيز التوعية والوقاية من خطر المخدرات، استناداً لأحدث الدراسات العلمية وأفضل الممارسات العالمية، خطوة جديدة تؤكد إصرار الدولة على بذل أقصى الجهود وفق منهجية علمية، لمكافحة هذه الآفة التي عصفت بأمن واستقرار وتقدم مجتمعات أخرى.

وبفضل الفرص التي أتاحتها الدولة في شتى القطاعات للشباب، وسياسة التمكين المجتمعي والاقتصادي، تتواصل مسيرة البناء بالاستثمار في طاقات وقدرات أبناء الوطن، في إطار منظومة عمل على أعلى درجة من الكفاءة والفعالية، في تجربة نموذجية رائدة، في الوقت الذي تقوم فيه المؤسسات الأمنية بجهود نوعية في التعامل بحسم وحزم لإحباط أي محاولات لتهريب أو ترويج المخدرات.

بموازاة ذلك، تسعى وزارة الداخلية لإنقاذ الشباب من براثن التعاطي بفتح الباب أمامهم للعودة إلى جادة الطريق المستقيم، بتلقي العلاج والتعافي من هاوية الإدمان، بطريقة آمنة تحفظ مستقبلهم وتحمي أسرهم من الانهيار والتداعيات الكارثية لهذه الآفة... ويتعين على الأسر نفسها أن تبذل جهوداً أكبر لحماية أبنائها.

"الاتحاد"