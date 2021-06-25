كيربر تتخطى كفيتوفا في الطريق إلى نهائي "باد هامبورج"

شتوتجارت (د ب أ)

تغلبت الألمانية أنجيليك كيربر على بطلة ويمبلدون السابقة التشيكية بيترا كفيتوفا، اليوم الجمعة لتصعد للمباراة النهائي ببطولة "باد هومبورج" للتنس المقامة في ألمانيا.

وتغلبت الألمانية بنتيجة 3 / 6 و6 / 4 و7 / 6 «7 / 3» لتلتقي في المباراة النهائية التي تقام غداً السبت مع التشيكية كاترينا سينياكوفا، التي تغلبت على الإسبانية سارا سوربي تورمو 6 / 2 و6 / 4 في مباراة الدور قبل النهائي الأخرى.

وقالت كيربر في مقابلة بعد المباراة: تدربت بقوة في الأشهر القليلة الماضية لكي أعود، وكان الأمر يستحق ذلك. وكانت آخر مباراة نهائية شاركت فيها كيربر في يونيو 2019، والتقت كيربر وكفيتوفا في مباراة حامية في البطولة التي تقام على الملاعب العشبية استعداداً لبطولة ويمبلدون، بعد أن منع هطول الأمطار إقامة أي مباريات أمس الخميس.

وتأهلت كيربر للدور قبل النهائي للمرة الأولى منذ سبتمبر 2019 بالفوز على الأميركية أماندا أنيسيموفا 2 / 6 و6 / 3 و6 / 3 في ساعة و34 دقيقة.

وتغلبت كفيتوفا، الفائزة ببطولة ويمبلدون مرتين في 2011 و2014، على الأرجنتينية ناديا بودوروسكا 6 / 3 و7 / 6.