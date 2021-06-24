«اسكواش السيدات» لوحة فنية في «صيفنا نشاط وحيوية»

دبي (الاتحاد)

توجت المصرية لينا التنير بلقب بطولة الاسكواش للسيدات الأولى من نوعها بالدولة التي نظمتها أكاديمية ذا فلاينج داف بدبي، بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي، وذلك بنادي دبي للسيدات على شاطئ جميرا، ضمن فعاليات مبادرة «صيفنا نشاط وحيوية» التي أطلقها المجلس بهدف تشجيع النساء على ممارسة الرياضة والنشاط البدني خلال فترة الصيف وتستمر حتى 31 أغسطس المقبل.

وشاركت في البطولة 32 لاعبة من مختلف الجنسيات والأعمار، وفازت المصرية لينا التنير بالمركز الأول بعد تغلبها على الهندية بانكوري مالهوترا التي حلت في المركز الثاني، فيما جاءت اللبنانية مريم موسى في المركز الثالث بعد تغلبها على الهندية أكانشا بات، وفازت الإماراتية علياء عبيدالله بجائزة الروح الرياضية. وقام بتتويج الفائزات بالمراكز الأولى فوزية فريدون رئيس قسم رياضة المرأة في مجلس دبي الرياضي، والمها البستكي مديرة نادي دبي للسيدات بالإنابة، وكنزي الدفراوي، مؤسسة الأكاديمية المنظمة للحدث واللاعبة المُصنّفة سابقاً في المرتبة 22 لفئة السيدات على مستوى العالم.

وقالت المها البستكي مديرة نادي دبي للسيدات بالإنابة: «سعداء باستضافة النادي لأول مرة بطولة اسكواش بهذا الحجم وبمشاركته في تنظيمها مع مجلس دبي الرياضي وأكاديمية دبي للاسكواش، ضمن طموحات النادي لتوسعة شبكة البطولات والأنشطة الرياضية التي يسعى لاستقطابها خلال الفترة المقبلة، والمساهمة في تعزيز الدور الرياضي للمرأة وإبراز مشاركتها في المحافل الرياضية محلياً وإقليمياً ودولياً».

وأضافت: «التعاون بين نادي دبي للسيدات ومجلس دبي الرياضي وأكاديمية دبي للاسكواش في تنظيم البطولة، يقدم نموذجاً للتعاون البناء بين مختلف الجهات الحكومية والخاصة في الدولة لإسعاد شعب الإمارات، ويترجم رؤية حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم رئيسة مؤسسة دبي للمرأة رئيسة نادي دبي للسيدات، لتشجيع المرأة على النجاح في مختلف المجالات، بما فيها المجال الرياضي».

وقدمت البستكي الشكر لكل المشاركات، وقالت: «النجاح يحفزنا لتنظيم المزيد من البطولات والمسابقات في مختلف المجالات الرياضية بطرق مبتكرة وجاذبة للمرأة في بيئة صحية وآمنة، خاصة مع توفر المرافق الحديثة ومراكز اللياقة البدنية المتطورة والملاعب الرياضية المتنوعة».