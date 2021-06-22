مأساة جديدة.. 40 جريحاً في حادث قطار الإسكندرية

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، اليوم الثلاثاء، عن إصابة 40 شخصًا في حادث قطار الإسكندرية.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه فور وقوع الحادث تم الدفع بـ27 سيارة إسعاف نقلت المصابين إلى مستشفيات (رأس التين العام، وجمال حمادة المركزي، وشرق المدينة)، وتنوعت الإصابات بين كدمات وسحجات وكسور بأماكن متفرقة بالجسد، مؤكداً أن جميع المصابين يتلقون العلاج والرعاية الطبية اللازمة بالمستشفيات لحين تماثلهم للشفاء.

وأكد أن الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، تتابع تطورات الحالة الصحية للمصابين، حيث وجهت وكيل وزارة الصحة بمحافظة الإسكندرية بالمرور على المستشفيات لمتابعة الحالة الصحية للمصابين، والتأكد من تقديم كافة سبل الرعاية الطبية لهم، متمنيةً لهم الشفاء العاجل.



وكان قد اصطدم صباح اليوم الثلاثاء، جرار قطار بأحد القطارات من الخلف بالقرب من محطة الإسكندرية، مما أسفر عن وجود إصابات طفيفة لعدد من الركاب.



وعلى الفور، انتقل اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، إلى مكان الحادث لمتابعة الموقف، بحضور عدد من قيادات المحافظة.



وقال اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، إن الحادث بسيط لا داعي للقلق، وأن ماحدث هو جرار اصطدم بإحدى القطارات من الخلف.



وأضاف خلال تصريح صحفي له، إن الحادث أسفر عن عدد من الإصابات الخفيفة تم نقلهم لأقرب مستشفى لعمل اللازم، فيما ما عدا وجود إصابة لشخصين بكسور فقط، ولا يوجد أي حالات وفيات ناتجة عن الحادث.