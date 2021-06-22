مدرب مطرود يقود فريقه من خلف الأسوار بـ «رافعة لودر»

رضا سليم (دبي)

واقعة طريفة شهدتها مباراة في القسم الثالث بالدوري المصري لكرة القدم، بعدما لجأ المدرب المطرود إلى حيلة بالاستعانة برافعة معدات ثقيلة «لودر» للوقوف عليها وقيادة فريقه من خلف الأسوار، حيث شهدت مباراة بايونيرز وعمال المنصورة بالقسم الثالث للدوري المصري (دوري الدرجة الثالثة) قيام مصطفى مرعي مدرب فريق بايونيرز بقيادة فريقه أمام فريق عمال المنصورة من خارج أسوار ملعب نادي شبين الرياضي بمحافظة الدقهلية الذي استضاف المباراة.

ولجأ مرعي المدرب الممنوع من قيادة فريقه في الملعب بسبب الطرد إلى حيلة من أجل التواجد مع اللاعبين، خاصة أن المباراة كانت بوابة التأهل للقسم الثاني، حيث استعان برافعة معدات ثقيلة «لودر» والوقوف عليها حيث رفعته إلى المستوى الأعلى للسور المحاط بالملعب.

واختار مرعي مكان «اللودر» بجوار مقاعد بدلاء فريقه، كون مدرجات الملعب بعيدة عن دكة البدلاء لتوجيه لاعبيه، ولم يستطع طاقم الحكام منعه وأدار المباراة بامتياز ونجح في قيادة الفريق للفوز، والتي كانت بوابة التأهل للدوري الممتاز «ب» للمرة الأولى في تاريخه.

وحقق بايونيرز التأهل لدوري الممتاز «ب» في الموسم المقبل عن المجموعة التاسعة «مجموعة الدقهلية» عقب فوزه على عمال المنصورة بهدفين مقابل هدف في اللقاء الذي جمعهما في إطار منافسات الجولة قبل الأخيرة للمجموعة. وكان مصطفي مرعي قاد فريق دكرنس من قبل للتأهل لدوري القسم الثاني عن مجموعة الدقهلية في إنجاز كبير لنجم المقاولون السابق.

وينظم اتحاد الكرة المصري بطولة دوري القسم الثالث بمشاركة 176 فريقاً بعد زيادة عدد الفرق عقب إلغاء قرار الهبوط بالموسم الماضي، ويتأهل أوائل المجموعات الـ 12 لدوري القسم الثاني بعد انتهاء منافسات دوري المجموعات بنظام الدورين.