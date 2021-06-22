كابيللو: الريال يحتاج لاختراع «راموس جديد»!!

أنور إبراهيم (القاهرة)

قال المدرب الإيطالي المخضرم فابيو كابيللو، إن مافعله النجم الإسباني سيرجيو راموس قائد فريق ريال مدريد هو الاختيار السليم، لأنه رغم كونه مدافعاً أسطورياً، إلا إنه أصبح كبيراً في السن (35سنة).

وأضاف في تصريحات نقلتها صحيفة آس إن رحيل راموس لم يفاجئه، وعلق قائلاً: السن له حكمه ويمثل عبئاً على الجميع. ويجهز راموس نفسه حالياً لاستقبال العروض بعد أن بات حراً في التعاقد مجاناً مع أي فريق.

،تفجرت تساؤلات كثيرة عقب رحيل راموس عن النادي الملكي، وكان أبرزها: هل إتخذت إدارة الميرينجي القرارالصحيح أم لا ؟، وجاءت الإجابة على لسان كابيللو الذي أكد أن الاختياركان سليماً بالنسبة للطرفين (النادي واللاعب)، لأن راموس يريد أن يضمن وقتاً أطول للعب بانتظام مع الفريق في المرحلة الأخيرة من مشواره المتميز، وهذا أمرغير مؤكد، ولن يتحقق له في ريال مدريد.

أضاف كابيللو الذي درب راموس موسم 2007 في ريال مدريد، قائلاً: لا أستطيع أن أجزم بإن راموس بمقدوره اللعب أساسياً طوال الوقت، وأنا هنا أتحدث عن لاعب كان مهماً جداً بالنسبة لي عندما كنت مدرباً للفريق، وساعدته كثيراً، وعندما وقعت عقدي الثاني مع الميرينجي، كان هو قد انضم إلى الفريق قادماً من نادي أشبيلية، وكان دوره أساسياً في انتصارات الفريق، وأنا لاأستطيع أن أنكرذلك، ولكن أعود وأكرر أن السن له حكمه، فعندما يصل إلى سن 35، تختلف الأمور كثيراً، فلم يعد الوقت وقته، وأملي أن يكون الريال قادراًعلى إختراع «راموس جديد».

ويسعى ريال مدريد إلى إنعاش الفريق الذي أصبح شائخاً، بعد أن وصل السن إلى معدل مرتفع، ولكنه منح الثقة لبعض اللاعبين مثل الكرواتي لوكا مودريتش الذي جدد عقده رغم بلوغه الخامسة والثلاثين من عمره، والألماني توني كروس والبرازيلي كاسيميرو، وكان هذا خبراً سعيداً بالنسبة لكابيللو الذي يعتبر من أشد المعجبين بهذا الثلاثي الذي يمثل رمانة الميزان في الفريق الملكي.

وتعليقاً على ذلك، قال كابيللو: الريال يمتلك حالياً أفضل خط وسط في أوروبا، فهذا الثلاثي هم محركو الفريق وضابطو إيقاع اللعب، ولكن المؤكد إنهم لن يكون بمقدورهم لعب كل المباريات بلاتوقف، وإنما لابد من إراحتهم من وقت إلى آخر. وأشاد كابيللو بالدور الذي يلعبه مودريتش مع منتخب بلاده في اليورو وكذلك دور الألماني توني كروس.

وعلق قائلاً: إنهم ومعهم كاسيميرو نجوم بحق وليسوا أطفالاً، ولهذا أعتقد إنهم بمقدورهم أن يحققوا الكثيرمع أنشيلوتي خلال الموسم الجديد.