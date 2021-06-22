«زايد العليا لأصحاب الهمم» تترقب «كوتة» الألعاب البارالمبية

محمد سيد أحمد (أبوظبي)

تترقب مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم واللجنة البارالمبية الإماراتية «الكوتة» المخصصة للدولة للمشاركة في الألعاب البارالمبية التي تقام في طوكيو في الفترة من 24 أغسطس المقبل وتستمر حتى 5 سبتمبر، والتي يترتب عليها رفع عدد المشاركين في الحدث العالمي، بجانب المتأهلين رسمياً للمشاركة سابقاً ومن بينهم رباعي مؤسسة زايد العليا، عبد الله سلطان العرياني وعبد الله سيف العرياني وسيف النعيمي (الرماية)، ونورة الكعبي (ألعاب القوى).

وأكد إسماعيل محمد المرازيق، مدير إدارة الأندية الرياضية بالمؤسسة، أن الأمل يحدوهم في أن تكون الكوتة المخصصة للدولة أكبر، وأن يجد المزيد من اللاعبين الفرصة للمشاركة في الألعاب البارالمبية بطوكيو، أما عن تحضيرات الرباعي المتأهل، فقال: آخر بطولة شارك فيها لاعبونا للرماية كانت في كأس العالم فبراير الماضي، وحالياً ينتظمون في إعداد داخلي تشرف عليه اللجنة البارالمبية الوطنية، أما اللاعبة نورة الكعبي تستعد من فترة للدورة من خلال مشاركات خارجية وحالياً متواجدة في معسكر خارجي في تركيا تقيمه اللجنة البارالمبية ومعها المجموعة التي ستشارك في حال منحة الامارات مقاعد إضافية. أ

ضاف: في ألعاب القوى لدينا لاعبون منهم من هو مرشح بقوة للمشاركة في حالة خصصت «كوتة» للدولة مثل أحمد جاسم نواد وذكرى الكعبي ومحمد الكعبي، وهم على التوالي أصحاب مستويات جيدة جدا، ونأمل أن تكون لهم فرصة للمشاركة في الألعاب.

أما عن الاستحقاقات المقبلة التي تشارك فيها مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، قال المرازيق: يشارك فريق رماية الشوزن في بطولة تقام التشيك يوليو المقبل ويضم الفريق 4 لاعبين من نادي العين ولاعب من الظفرة، وتأتي المشاركة في هذه البطولة في إطار الاستعداد لبطولة العالم للرماية في سبتمبر المقبل، أيضاً تم تشكيل فريق جديد للبنات لرماية الشوزن، وتوقفت تدريباته نظراً لظروف جائحة كورونا، لكنه يعود لنشاطاته ومواصلة التدريبات في سبتمبر المقبل.

وأضاف: أما في ألعاب المكفوفين يتم الآن تدريب وتأهيل لاعبين من فئة المكفوفين في الرماية، وكذلك لدينا أصغر اللاعبين بالعالم في فئته، برياضة الترايثلون وهو عبد الله الغافري (20 سنة)، ويتم تأهيله في السباحة والجري بالكرسي المتحرك والدراجات اليدوية من سنتين وتوقف التأهيل بسبب الجائحة لكنه سيعود قريباً لمواصلة تدريباته، ونأمل في المستقبل القريب أن يحقق نجاحات كبيرة على الصعيد الدولي، كما نؤكد أن الثقة كبيرة في قدرة لاعبينا المشاركين في الألعاب البارالمبية على العودة بإنجازات جديدة.