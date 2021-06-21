سلسلة الدوري الإماراتي لهواة الجولف تنطلق بنجاح

دبي (الاتحاد)

انطلقت سلسلة الدوري الإماراتي لهواة الجولف المصغرة في عقارات جميرا للجولف بنجاح، حيث قدم فريق «مينا جولفرز» برعاية وورلد وايد جولف عرضاً رائعاً ليحققوا اللقب على ملعب النار، وتهدف السلسلة الأولى من نوعها إلى منح لاعبي الجولف تجربة اللعب في حدث احترافي وقد تم إنجاز المهمة، مع إعداد رائع يتضمن تغطية تلفزيونية مباشرة لكل الأحداث المثيرة.

وقال ريك بيفين، قائد فريق «مينا جولفرز»: لقد كان يوماً رائعاً وكان الإعداد لهذا الحدث استثنائياً، لقد شعرت حقاً وكأنه حدث في الجولة الاحترافية مع أبراج تلفزيونية في كل حفرة وشعور احترافي للغاية بالإجراءات الممتازة، وهناك أيضاً تركيز على المتعة والترفيه بلمسات مميزة مثل دخول الملعب مع الموسيقى لجميع الفرق في الحفرة الأولى والتي حددت بالفعل مسار المنافسات، لقد قدم الفريق أداءً رائعاً، ومن الرائع أن نكون أول الفائزين في حدث له مستقبل كبير جداً.