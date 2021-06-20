ريادة القضاء

الإمارات شكلت أنموذجاً مشرقاً في قدرة الدول على تبني أنظمة مميزة للعمل والتعليم والطبابة والتقاضي «عن بُعد» خلال جائحة «كوفيد- 19»، مرتكزة على بنية تحتية متطورة في مجال التكنولوجيا وتقنية المعلومات والاتصالات وارتفاع نسبة توفر الأجهزة الذكية مجتمعياً وحسن الأداء والإدارة.

ولأن الإمارات تحوز أدوات المستقبل، وتمتلك زمام المبادرة، ومدعومة بالطموح والعزيمة والإرادة، فهي الأقدر على توظيف نتائج هذه التجربة الاستثنائية الناجحة، في تطوير مستوى الخدمات المقدمة للجمهور، فجاءت توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لوزارة العدل، بأن تكون أكثر من 80% من جلسات التقاضي «عن بُعد» بشكل دائم قبل نهاية 2021، بعد أن أثبتت هذه المنظومة أهميتها في تسريع عملية التقاضي والوصول إلى العدالة الناجزة، في ظل ما يشهده قضاؤنا أيضاً من تطور دائم عبر تحديث التشريعات وإنشاء المحاكم.

منظومة التقاضي «عند بُعد» في الدولة وفرت أفضل بيئة لجميع أطراف الدعوى، وفق إجراءات وضوابط تضمن السرية والخصوصية خلال جميع مراحل التقاضي، وهي تجربة تمهد الطريق أمام الانتقال بشكل دائم إلى نظام ذكي للعمل القضائي بكل سهولة ويسر، وخلال مدة زمنية بسيطة، بفضل الرؤية المستقبلية للقيادة الرشيدة نحو التحول الذكي لمختلف القطاعات، واستشراف المشاريع الحكومية لتوظيف التقنيات الحديثة في تأمين أرقى الخدمات وفقاً للمعايير الدولية للتنافسية العالمية.

"الاتحاد"