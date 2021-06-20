الانتصار الثاني للكويت في «خليجي السلة»



علي معالي (دبي)

حقق فريق الكويت الكويتي انتصاره الثاني على التوالي في خليجي أندية كرة السلة «خليجي 40»، بالفوز على الشمال القطري في البطولة المقامة في ضيافة نادي شباب الأهلي حتى 26 من الشهر الجاري، بمشاركة 5 أندية خليجية، حيث يتأهل البطل والوصيف إلى المرحلة الثانية من تصفيات آسيا.

فرض الكويت سيطرته على المباراة من البداية للنهاية بنتيجة 32/ 23.63/ 41.80/ 57.96/ 84، ويقود الفريق الكويتي المدرب الألماني بيتر شورمز الذي كانت له بطولات كثيرة مع شباب الأهلي خلال البطولات الخليجية والمحلية لأكثر من موسم.

وأجاد من جانب الفريق الكويتي المحترف كوفينكوفك مسجلاً 22 نقطة، والكويتي حمد حسن 17 نقطة، وفي المقابل أجاد من جانب فريق الشمال منصور عفيف مسجلاً 26 نقطة وميخائيل بنشيفيل 23 نقطة. والانتصار هو الثاني للكويت ليرفع رصيده إلى 4 نقاط، والخسارة هي الثالثة لفريق الشمال الذي وصل إلى النقطة الـ3، وتحصل الفرق المشاركة على راحة اليوم على أن تعود للمنافسات غداً.