مواصفات خاصة لمدرب منتخب اليد الجديد

رضا سليم (دبي)

دخل اتحاد اليد المرحلة الأخيرة من اختيار المدرب الذي سيقود المنتخب الأول في المرحلة المقبلة، استعداداً للمشاركة في البطولة الآسيوية (تصفيات كأس العالم)، والتي تقام مطلع العام المقبل 2022، بعدما اختار مجلس الإدارة في اجتماعه الأخير عادل مصبح الشامسي بمنصب إداري المنتخب الوطني الأول بناء على توصية لجنة المنتخبات، كما تم اختيار صقر عبيد صنقور ليكون المدرب المساعد للمنتخب الأول.

ومن المنتظر أن يعلن الاتحاد عن المدرب الجديد بداية الشهر المقبل، بعد دراسة عدد من ملفات المدربين الأجانب والعرب، وحدد الاتحاد عدة مواصفات للمدرب الجديد، في مقدمتها الخبرة في التعامل مع البطولات الكبيرة مثل البطولة الآسيوية، خاصة أن مجلس الإدارة وضع طموح التأهل للمونديال في المقدمة، وأن يكون لديه خبرة بعقلية اللاعب الخليجي وطرق التعامل معه، وأن يكون قد سبق له العمل في المنطقة الخليجية، سواء في السعودية أو البحرين والكويت أو العمل في الإمارات، ورغم وجود عدد كبير من الأسماء، فإن النية تتجه للتعاقد مع مدرب عربي، وهو ما سيتحدد خلال الأيام المقبلة.

وأكد عبدالله الكعبي عضو مجلس الإدارة رئيس لجنة المنتخبات، أن القرار النهائي لاختيار المدرب الجديد سيكون من داخل مجلس إدارة الاتحاد، ولدينا عدد كبير من الأسماء، وقطعنا شوطاً كبيراً في تحديد المدرب الجديد، وطموحاتنا التأهل للمونديال وفي النسخة المقبلة، خاصة أن منتخبنا لا يقل عن بقية منتخبات الخليج التي تنجح في التأهل للمونديال.

وأضاف: مع التعاقد مع المدرب الجديد، سيتحدد بناء عليه جدول المرحلة المقبلة من التدريبات والمعسكرات والمباريات الودية للمنتخب، وأيضاً التعديلات التي ستطرأ على المسابقات المحلية، وننتظر القرار النهائي من الاتحاد الآسيوي لتحديد موعد ومكان البطولة في نسختها المقبلة.