نحو المئوية

رغم التحديات التي فرضتها جائحة كورونا على البشرية، وما رافقها من إغلاق قطاعات في أغلب الدول وانحسار في حركة السفر والتبادل التجاري العالمي، استمرّت الإمارات برؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة في حجز موقعها للعام الخامس على التوالي بين العشرة الكبار في التنافسية العالمية للعام 2021، وفي صدارة المنطقة، ما عكس قدرة الدولة على المضي في مسيرتها التنموية عبر الإدارة الرشيدة، والبنية التحتية المتميزة، والمؤسسات القادرة على التكيّف مع المتغيرات، والموارد البشرية الكفؤة، وقبل كل ذلك الإرادة والتصميم.

عبر خمسين عاماً مضت من عمر الاتحاد، شهدت الإمارات تقدماً مطّرداً في مختلف القطاعات، انطلاقاً من نهج يقوم على العمل وحسن الأداء وتسخيره في تقديم أفضل الخدمات للإنسان لضمان رفاهيته وسعادته، في إطار من السياسات والتشريعات والمبادرات المحفزة للطاقات، والداعمة للاقتصاد، والجاذبة للاستثمار، والحاضنة للكفاءات والأفكار الإبداعية، إضافة إلى التخطيط السليم واستشراف التحديات وتبني أفضل الحلول والتقنيات لمواجهتها.

هذه الميزات مكنت الإمارات من تحقيق قفزات تنموية كبيرة؛ حيث شهد العامان الماضي والحالي إطلاق مسبار الأمل إلى المريخ، وإنتاج الكهرباء من أول مفاعل نووي في محطة «براكة»، إضافة إلى استعداد الإمارات لاستقبال أحدث ابتكارات العالم في معرض إكسبو 2020، واتخاذ إجراءات مبتكرة، لدعم مختلف القطاعات، أكدت مرونة النظام المالي للدولة التي من المتوقع تحقيقها نمواً في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4%، خلال عامي 2021 و2022.

خمسون عاماً من الإنجاز مضت، وخمسون قادمة محملة بخطط واستراتيجيات مستقبلية طموحة وماضية نحو صدارة العالم مع حلول المئوية.

«الاتحاد»