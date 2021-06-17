ديل بوسكي: ميسي يلعب «كرة شوارع»!

أنور إبراهيم (القاهرة)

رغم أن المدرب الإسباني المخضرم فيسينتي ديل بوسكي (70سنة) مدريدي حتى النخاع، حيث بدأ ناشئاً في نادي ريال مدريد وانضم إلى أكاديمية لوكاستيا لاعباً ومدرباً ثم لاعباً للفريق الأول، ومدرباً، فإنه لا ينحاز لأي من النجوم الكبار الذين لعبوا للنادي الملكي على امتداد تاريخه، بدليل أنه عندما سألته قناة «سور» التلفزيونية الإسبانية عن رأيه في كل من الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب برشلونة، والبرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب يوفينتوس الحالي ولاعب ريال مدريد السابق وأيهما الأفضل، لم يتردد في أن يقول: ميسي هو أفضل لاعب كرة قدم في العالم، ويتفوق على رونالدو.

وأوضح أن الميزة الكبرى لميسي التي تميزه عن كل النجوم الآخرين، هي أنه مازال يلعب كرة الشوارع التي تحبها الجماهير، وتستمتع بمشاهدتها، وأضاف ديل بوسكي قائلاً: هذا لا يعني التقليل من مهارة وموهبة رونالد، ولكنني أقول إن ميسي يشبه أولئك الذي لعبنا معهم في الشوارع والأحياء صغاراً، الكرة التي نحبها والتي كانت تهتم بإثارة المتعة والشغف باللعب، لأنها تشهد الكثير من الإبداع والابتكار، وعلق قائلاً: ميسي قادر على أن يراوغ أي لاعب في أي مكان بالملعب ولهذا أراه هو الأفضل في العالم.

جدير بالذكر أن ديل بوسكي هو اللاعب والمدرب الأسطوري لريال مدريد ومنتخب الروخا الإسباني، إذ حقق مع الملكي كلاعب 5 بطولات دوري «ليجا» وسجل 25هدفاً، بينما فاز معه كمدرب بدوري الأبطال «الشامبيونزليج» موسم 2000/2001، والليجا مرتين والسوبر المحلي والأوروبي مرة لكل منهما وكأس الإنتركونتننتال. أما مع منتخب الماتادور الإسباني، فقد فاز معه بكأس العالم 2010 بجنوب أفريقيا، وبكأس الأمم الأوروبية 2012.