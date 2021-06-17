«الأزوري» عينه على لقب «اليورو» !

أنور إبراهيم (القاهرة)

قطع منتخب إيطاليا تذكرة التأهل لدور الـ16 لبطولة كأس الأمم الأوروبية «يورو2020» بعد أن حقق فوزين متتاليين وبنفس النتيجة 3/صفر، على كل من منتخبي تركيا وسويسرا على التوالي، ليرفع رصيده إلى 6 نقاط تصدر بها مجموعته، ووجه في الوقت نفسه إنذاراً شديد اللهجة إلى المنتخبات المرشحة للبطولة، مؤكداً مسيرته الناجحة على امتداد 29 مباراة لم يخسر في أي منها (24 فوزاً و5 تعادلات)، ما يمنحه المزيد من الثقة كمرشح قوي للفوز باللقب. وترجع آخر هزيمة للأزوري إلى 10 سبتمبر2018، وكانت من منتخب البرتغال صفر/1 في دوري الأمم الأوروبية، البطولة التي استحدثها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا».

وتواجه إيطاليا، الأحد القادم، منتخب ويلز ثاني المجموعة برصيد 4 نقاط، لتحديد صاحب المركز الأول، حيث إن الفوز أو التعادل يمنح إيطاليا الصدارة، بينما لا بديل لمنتخب ويلز عن الفوز، إذا كان ينشد صدارة المجموعة. وكان مانويل لوكاتيللي لاعب خط وسط فريق ساسولو هو بطل مباراة سويسرا، إذ سجل هدفين في الدقيقتين 26 و56 بواقع هدف في كل شوط، بينما سجل النجم الهداف إيموبيلي لاعب فريق لاتسيو الهدف الثالث قبل نهاية المباراة بدقيقة واحدة (ق 89).

وكان من الممكن أن يرتفع عدد الأهداف، لولا الفرص الكثيرة المؤكدة التي أضاعها إيموبيلي صاحب الـ 20 هدفاً في الدوري الإيطالي«الكالشيو». إيموبيلي أضاع 3 أهداف محققة في الدقائق 11و73و75، بخلاف تصدي القائم لقذيفة له في الدقيقة 42. ورفع إيموبيلي بذلك رصيده من الأهداف إلى 3 أهداف بإضافة الهدف الذي سجله في مرمى منتخب تركيا، ليتصدر ترتيب هدافي البطولة حتى الآن.

وخسر منتخب إيطاليا جهود نجمه وقائده جورجيو كيلليني للإصابة في فخده بالدقيقة 23، وكانت تلك هي النقطة السوداء الوحيدة للفريق الإيطالي على حد قول موقع جول العالمي بنسخته الفرنسية، والذي حرص من جانبه على أن يؤكد أن منتخب إيطاليا أثبت أنه جاء للمنافسة على لقب البطولة، رغم أن أغلب الترشيحات تصب في جانب منتخبات فرنسا وبلجيكا والبرتغال وإنجلترا وإسبانيا. وكان كلليني سجل قبل خروجه بخمس دقائق فقط، هدفاً ألغاه الحكم، بعد الرجوع لتقنية الفار، بداعي وجود لمسة يد، وتعتبر هذه الإصابة ضربة جديدة لروبرتو مانشيني المدير الفني لمنتخب إيطاليا، بعد أن سبق وفقد في مباراة تركيا جهود مدافعه اليساندرو فلورينزي لإصابته بشد عضلي.

ورغم خروج كيلليني صخرة دفاع الأزوري، إلا أن السويسريين لم ينجحوا في تسجيل أي هدف ولم تصل أية كرة خطيرة إلى مرمى دوناروما حارس مرمى إيطاليا، اللهم إلا باستثناء كرة وحيدة من اللاعب السويسري زوبر أنقذها دوناروما ببراعة في الدقيقة 64.

وفي تصريحاته عقب المباراة، قال مانشيني: حققنا فوزاً مستحقاً على منتخب قوي، وكنا نعلم أننا سنواجه مباراة صعبة، وهى ثاني مباراة في غضون 5 أيام. وفي ظل حرارة الطقس، شعر بعض اللاعبين بالإرهاق، وأتمنى أن يكون الأداء أفضل في مباراة ويلز القادمة. وأعرب مانشيني عن أمله في أن تكون إصابة كيلليني بسيطة.